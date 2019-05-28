Российские волейболистки проиграли команде Германии в матче Лиги наций

В первом матче турнира россиянки проиграли сборной Доминиканской Республики (1-3), во второй встрече одержали победу над китаянками (3-1), в третьем матче уступили сборной Бразилии (0-3).

Сборная России занимает 14-е место после четырех туров предварительного раунда турнира. В активе россиянок три очка. С девятью баллами лидируют команды Турции и США.

Следующий матч россиянки проведут 29 мая с командой Японии в Анкаре.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, который призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.