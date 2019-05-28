Глава FIVB: Россия проведет ЧМ по волейболу на самом высоком уровне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по волейболу пройдет в России на самом высоком уровне и будет незабываемым. Об этом заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса, чьи слова приводит пресс-служба организации.

"Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира - 2022 будет проведен в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах, - сказал Граса. - У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса, и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов. Волейбол очень популярен в России, и проведение чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая далее вырастить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие. У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне".

"Таким образом, я уверен, нас ждет незабываемый чемпионат мира", - добавил глава FIVB.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.