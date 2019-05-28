Шевченко: Россия предоставит лучшие условия для участников и гостей ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия предоставит самые лучшие условия для проведения мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"Это большая честь - принять чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в России, - приводятся слова Шевченко в пресс-релизе Международной федерации волейбола (FIVB). - Мы будем рады приветствовать поклонников нашего вида спорта со всего мира в нашей большой и красивой стране. Нам повезло, что в городах, которые примут матчи, есть спортивные арены мирового класса, инфраструктура, которая предоставит самые лучшие условия для спортсменов и поклонников волейбола. Я уверен, что мы проведем один из лучших чемпионатов мира, который навсегда останется в истории".

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут объявлены позднее.