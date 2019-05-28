Кемерово, Белгород и Ярославль могут войти в число городов ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Кемерово, Белгород и Ярославль могут принять матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Во вторник были названы восемь из десяти городов - организаторов мирового первенства. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Еще два города будут названы позднее.

"Три города будут претендовать на право проведения матчей чемпионата мира, в них будут строиться волейбольные арены. Это Белгород, Ярославль и Кемерово, из них необходимо выбрать два города. Международная федерация хочет принять решение в течение года, но мы будем просить ускорить эту процедуру", - сказал Шевченко.