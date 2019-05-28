{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кемерово, Белгород и Ярославль могут войти в число городов ЧМ-2022 по волейболу

Ранее были названы восемь из десяти городов, которые примут мировое первенство

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Кемерово, Белгород и Ярославль могут принять матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Во вторник были названы восемь из десяти городов - организаторов мирового первенства. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Еще два города будут названы позднее.

"Три города будут претендовать на право проведения матчей чемпионата мира, в них будут строиться волейбольные арены. Это Белгород, Ярославль и Кемерово, из них необходимо выбрать два города. Международная федерация хочет принять решение в течение года, но мы будем просить ускорить эту процедуру", - сказал Шевченко.

ВФВ: FIVB не сомневается в возможностях России после ЧМ-2018 по футболу
Россия проведет волейбольное мировое первенство в 2022 году
Читать полностью