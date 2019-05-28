Эмери: "Арсенал" не может не выиграть Лигу Европы

"У меня нет ощущения, что я не смогу выиграть, я не могу проиграть - мне надо двигаться дальше. Мы сосредоточены на финале, нас ждет трудная задача. У нас есть возможность выиграть турнир. У "Арсенала" очень хорошие игроки, хотя у "Челси" тоже", - сказал специалист.

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Унаи Эмери заявил, что не может проиграть Лигу Европы. Об этом во вторник он сказал на пресс-конференции.

47-летний испанец отметил вклад бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера. "Венгер проделал в "Арсенале" удивительную работу. Он воспитал в клубе новую культуру футбола, и я хочу сохранить ее, когда я только приехал, мы беседовали с ним, я у него многому научился. Хочу помочь "Арсеналу" добиться всего, что в наших силах, начиная с этой еврокубковой победы. Я хочу, чтобы мы входили в десятку лучших клубов мира", - сказал он.

"Главная задача для нас - завоевать трофей, путевка в Лигу чемпионов - на втором месте. Мы дошли до этой стадии и хотим показать, на что способны. "Челси" выиграл этот турнир в 2013 году без возможности завоевания путевки в Лигу чемпионов, тогда главной целью был трофей, как и теперь. Завтра за участников этого матча будет болеть много людей в Англии, по всему миру, а также здесь, на этом удивительном стадионе. "Арсенал" и "Челси" - великолепные команды, у которых очень много болельщиков. Мы играем ради наших, независимо от того, находятся они на стадионе или нет", - заключил он.

Эмери три раза подряд становился победителем Лиги Европы, возглавляя испанскую "Севилью" (2014, 2015, 2016). Финал турнира между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.