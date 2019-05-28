Футболист "Арсенала" Джака считает, что у клуба были проблемы с гостевыми матчами

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Арсенал" в сезоне-2018/19 испытывал проблемы в матчах на выездах. Такое мнение во вторник на пресс-конференции перед финальным матчем Лиги Европы высказал швейцарский полузащитник "Арсенала" Гранит Джака.

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" одолел испанскую "Валенсию" по сумме двух матчей (3:1, 4:2). В Английской премьер-лиге подопечные Унаи Эмери заняли пятое место.

"В этом сезоне у нас были проблемы в матчах на выезде, - сказал 26-летний Джака. - Это помешало нам пробиться в четверку лучших в премьер-лиге, но в поединках против "Валенсии" и "Наполи" мы показали, что умеем играть в гостях. Впрочем, это не выездной матч по сути".

Он также отметил, что футболисты "Арсенала" готовы к финальному матчу Лиги Европы. "Мы здесь с вечера субботы, я не уверен, что приезд раньше, чем "Челси", дает нам преимущество, но мы чувствуем себя очень хорошо и готовы к завтрашнему матчу".

"Мы уже два сезона подряд выступаем в Лиге Европы, но такой клуб, как "Арсенал", должен играть в Лиге чемпионов. Я считал, что мы заслуживаем место в первой четверке чемпионата Англии. В итоге мы этого не добились, но получили еще один шанс через этот турнир", - добавил полузащитник.

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:00 мск.