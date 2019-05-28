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КХЛ

"Йокерит" возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошедшего сезона

Второе место в рейтинге занял петербургский СКА, третье - ЦСКА

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Финский "Йокерит" возглавил рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Второе место в рейтинге занял петербургский СКА, который являлся лидером рейтинга последние два сезона. Третье место занял ЦСКА, который в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплат заработной платы игрокам, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка.

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