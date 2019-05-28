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Футбол в России

Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин начнет работать в "Спартаке" 17 июня

Лисин уйдет с должности главы департамента по связям с общественностью оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший глава департамента по связям с общественностью оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в настоящее время занимающий аналогичный пост в оргкомитете российской части чемпионата Европы 2020 года, Антон Лисин в июне начнет работать в "Спартаке". Об этом он сообщил журналистам во вторник после заседания совета директоров московского клуба.

"Вступаю в должность 17 июня, - сказал Лисин. - До этого буду консультировать ["Спартак"], а также работать в оргкомитете чемпионата Европы - 2020. 17 июня полноценно начинаю работу в "Спартаке". Совмещать, конечно же, не буду".

Чемпионат России завершился 26 мая, по его итогам "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице, дающее право выступить в еврокубках. В следующем сезоне красно-белые начнут участие в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Для попадания в основную сетку турнира команде предстоит преодолеть два отборочных этапа.

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