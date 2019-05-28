ФК "Спартак" продолжит сотрудничество с главным тренером Кононовым

ТАСС, 28 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжит работу с главным тренером Олегом Кононовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Совет признал неудовлетворительным выступление основной команды в сезоне-2018/19.

"В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в "Спартаке" в завершившемся сезоне - "Спартак" не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону", - говорится в сообщении.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, до этого пост главного тренера столичного клуба занимал Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые в 2017 году стали чемпионами страны. Карерра 22 октября был отправлен в отставку. Обязанности главного тренера команды после его ухода временно исполнял испанец Рауль Рианчо.

В нынешнем сезоне красно-белые под руководством Кононова заняли пятое место в чемпионате России, завоевав право на участие в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В Кубке России "Спартак" завершил выступление на стадии полуфинала, уступив екатеринбургскому "Уралу" (1:1, 0:1).