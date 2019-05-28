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Футбол в России

Руководство "Спартака" поставило задачу выйти в Лигу чемпионов

Также перед командой стоят задачи победить в Кубке России и выйти в групповой этап Лиги Европы
Футболисты "Спартака" Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин и Фернандо Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака" Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин и Фернандо
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Руководство московского "Спартака" поставило перед командой задачу выйти в Лигу чемпионов по футболу в сезоне-2019/20. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

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Во вторник состоялось заседание совета директоров клуба "Спартак". Совет признал неудовлетворительным выступление основной команды в сезоне-2018/19.

Также перед командой поставлена задача одержать победу в Кубке России, а первоначальной задачей является выход в групповой этап Лиги Европы.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России, завоевав право на участие в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В Кубке России "Спартак" завершил выступление на стадии полуфинала, уступив екатеринбургскому "Уралу" (1:1, 0:1). В Лиге Европы красно-белые заняли четвертое место на групповом этапе и не сумели выйти в плей-офф.

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