Руководство "Спартака" поставило задачу выйти в Лигу чемпионов

ТАСС, 28 мая. Руководство московского "Спартака" поставило перед командой задачу выйти в Лигу чемпионов по футболу в сезоне-2019/20. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

Во вторник состоялось заседание совета директоров клуба "Спартак". Совет признал неудовлетворительным выступление основной команды в сезоне-2018/19.

Также перед командой поставлена задача одержать победу в Кубке России, а первоначальной задачей является выход в групповой этап Лиги Европы.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России, завоевав право на участие в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В Кубке России "Спартак" завершил выступление на стадии полуфинала, уступив екатеринбургскому "Уралу" (1:1, 0:1). В Лиге Европы красно-белые заняли четвертое место на групповом этапе и не сумели выйти в плей-офф.