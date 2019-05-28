Матчи ЧМ по волейболу в России не будут проводиться на футбольных аренах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года не будут проводиться на футбольных стадионах. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее, на проведение соревнований также претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово.

"Мы думали о проведении матчей на футбольных стадионах, но мы не будем этого делать, поскольку нет гарантий, что не будет дождя. Даже с закрытой крышей есть риски, что капли воды попадут на площадку. А в волейболе это опасно", - сказал Шевченко.