Восемнадцать клубов КХЛ выступили за введение "пола" зарплат - Чернышенко

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Восемнадцать клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступили за внедрение "пола" зарплат. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил о том, что с сезона-2020/21 в КХЛ будет установлен жесткий потолок зарплат, который будет составлять 900 миллионов рублей без возможности превышения. На совете директоров лиги в марте был рассмотрен вопрос о введении "пола" зарплат.

"По итогам заседания cовета директоров в марте была сформирована рабочая группа по рассмотрению введения "пола" заработных плат. В нее вошли 21 клуб КХЛ и представители ФХР [Федерации хоккея России]. 18 клубов выступили за введение "пола", 3 клуба - против. Итоговые материалы будут представлены cовету директоров на утверждение в сентябре 2019 года", - пояснил Чернышенко.

В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок будет составлять 800 млн рублей, а штраф - 30%.