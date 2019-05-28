Чернышенко: КХЛ спокойно относится к отъезду сильнейших игроков в клубы НХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) спокойно относится к большому оттоку сильнейших игроков в клубы Национальной хоккейной лигу (НХЛ). Об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В нынешнем сезоне после завершения плей-офф КХЛ и до истечения контрактов в клубы НХЛ перешли игроки СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков. Позднее с клубами НХЛ подписали контракты форвард петербургской команды Михаил Мальцев и вратарь Игорь Шестеркин, а также нападающий "Трактора" Виталий Кравцов и защитник "Сочи" Егор Рыков.

"Примерно одинаковое количество игроков уезжает и приезжает. Обычно некоторые возвращаются с повышением заработной платы. Это логично, ведь они набираются опыта и возвращаются. Мы спокойно относимся к этой ситуации", - отметил Чернышенко.

Из клубов НХЛ в команды КХЛ по итогам сезона-2018/19 вернулись защитники Егор Яковлев и Игорь Ожиганов.