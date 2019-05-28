Генменеджер "Сибири" Фастовский: рейтинг КХЛ является ориентиром для владельцев клубов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рейтинг Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на то, что по итогам сезона по его результатам никто из лиги не был исключен, является ориентиром для владельцев клубов. Такое мнение журналистам высказал во вторник генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплат заработной платы игрокам, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка. По итогам сезона первое место в нем занял хельсинкский "Йокерит", последнее - владивостокский "Адмирал".

"Рейтинг, видимо, становится как опознавательный знак. Тем не менее это ориентир, и он все равно важен для владельцев клубов. Поэтому так просто и легко к нему относиться нельзя", - сказал Фастовский.

"Сибирь" заняла 20-е место в рейтинге.