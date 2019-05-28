Колобков сообщил, что волгоградский "Ротор" ставит цель выйти в РПЛ

ТАСС, 28 мая. Волгоградский "Ротор" ставит цель выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом министр спорта РФ Павел Колобков рассказал в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Ротор" в 90-е годы трижды становился призером чемпионата России по футболу, элитный дивизион команда покинула в 2004 году. Домашним стадионом клуба является арена, которая в прошлом году принимала матчи чемпионата мира.

"Кстати, с губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все детско-юношеские спортивные школы. Он разрабатывает стратегию развития, в том числе и профессионального спорта, чтобы волгоградский "Ротор" вывести в премьер-лигу", - сказал Колобков.

"Кроме этого, я хотел сказать, что строительство этих стадионов - это не только футбол, это центр вообще притяжения жизни города. Сейчас в Нижнем Новгороде на Стрелке, там каток зимой, там весь город собирается, там развивается сопутствующая инфраструктура, там планируется хоккейный дворец", - добавил он.