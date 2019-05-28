Шесть российских теннисистов сыграют во втором раунде "Ролан Гаррос"

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Шесть российских теннисистов выступят в матчах второго круга Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Анастасия Потапова, обыгравшая пятую ракетку мира Ангелик Кербер из Германии (6:4, 6:2), сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Вероника Кудерметова, одолевшая 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки (0:6, 6:3, 6:3), встретится с казахстанской теннисисткой Зариной Диас. Екатерине Александровой предстоит матч против австралийки Саманты Стосур, Дарье Касаткиной - с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико), а Анне Блинковой - с Каролин Гарсией (Франция). Для Потаповой, Кудерметовой и Блинковой текущий Открытый чемпионат Франции стал первым в карьере.

Светлана Кузнецова, Софья Жук, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Вера Звонарева, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян и Евгения Родина не смогли пройти в следующий раунд, завершив свое выступление на стадии первого круга.

Карен Хачанов стал единственным российским теннисистом, выступающим в мужском турнире, который пробился во второй круг "Ролан Гаррос". Его соперником станет француз Грегуар Баррер. Россиянин Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, завершил свое выступление в первом круге, уступив представителю Франции Корентену Муте (4:6, 6:7 (6:8), 4:6).

Другой российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7, в конце четвертого сета россиянину потребовался вызов врача на корт. Для Медведева текущий "Ролан Гаррос" стал третьим подряд, в котором россиянин не смог преодолеть стадию первого круга.

Первые матчи второго раунда стартуют в среду. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.