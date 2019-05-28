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КХЛ

"Куньлунь" будет проводить домашние матчи КХЛ в сезоне-2019/20 в Пекине

Китайский клуб провел большую часть домашних матчей минувшего сезона в Шанхае
Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрейзер и игроки команды Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрейзер и игроки команды
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет принимать соперников на арене "Шоуган" в Пекине. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Куньлуня".

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"Куньлунь" сыграл два заключительных матча регулярного чемпионата КХЛ на арене "Шоуган", которая вмещает 3000 зрителей. Остальную часть сезона-2018/19 команда провела в Шанхае в ледовом дворце "Фэйян", рассчитанном на 4800 человек.

"Куньлунь" весь сезон будет играть в Пекине на новой арене, на которой провели два последних матча. Арена полностью готова, лигу уведомили", - сказали в пресс-службе.

"Куньлунь" набрал 51 очко в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.

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