"Куньлунь" будет проводить домашние матчи КХЛ в сезоне-2019/20 в Пекине

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет принимать соперников на арене "Шоуган" в Пекине. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Куньлуня".

"Куньлунь" сыграл два заключительных матча регулярного чемпионата КХЛ на арене "Шоуган", которая вмещает 3000 зрителей. Остальную часть сезона-2018/19 команда провела в Шанхае в ледовом дворце "Фэйян", рассчитанном на 4800 человек.

"Куньлунь" весь сезон будет играть в Пекине на новой арене, на которой провели два последних матча. Арена полностью готова, лигу уведомили", - сказали в пресс-службе.

"Куньлунь" набрал 51 очко в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.