Подготовка молодежной сборной России по хоккею к ЧМ-2020 начнется в августе

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Подготовка и набор игроков в молодежную сборную России по хоккею на чемпионат мира, который пройдет в Чехии в декабре и январе, начнется в августе, до того времени спортсмены будут отдыхать. Об этом рассказал ТАСС тренер молодежной сборной России по хоккею Юрий Бабенко после турнира "Кубок Черного моря" в Сочи.

"Традиционно у нас будет два Евротура - августовский и в ноябре, - сообщил Бабенко. - Потом будет Суперсерия в Канаде, шесть игр, непосредственно перед чемпионатом сбор в Новогорске, несколько товарищеских игр и чемпионат, с кем будут товарищеские игры, пока неизвестно. Планы есть, но надо еще согласовать время и участников. По составу сборной пока ничего нельзя сказать, по нему трудно сказать даже за неделю до турнира, все-таки мужской вид спорта, в любой момент кто-то может получить травму".

Бабенко отметил, что во время соревнований в Сочи были сделаны определенные выводы по команде. "Для кого-то это плохие выводы, для кого-то хорошие, но это уже честная оценка того, что игрок сам показал. Есть ребята [в резерве], у которых не получилось приехать, но все-таки основная масса игроков были здесь, некоторые связки мы уже посмотрели, которые нам были интересны", - уточнил Бабенко.

Как добавил тренер Александр Бойков, отбор спортсменов на предстоящий чемпионат мира начнется в августе. "Мы просмотрели [на турнире в Сочи] практически всех кандидатов, есть и плюсы, и минусы, будем смотреть, решать, кого брать. В целом мы всем довольны - и игрой, и как они исполняли тренерские установки, сегодня мы взяли на заметку игроков, в августе начнется набор, будет турнир в Перми, будем смотреть, выбирать кандидатов. Сейчас у них будет отпуск, несколько месяцев", - сообщил Бойков.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Международный VI турнир "Кубок Черного моря" среди молодежных сборных проходил в Сочи в ледовом дворце "Айсберг" 26-28 мая. Участниками соревнований стали два состава молодежной сборной России, а также команды Белоруссии иЛатвии. Победителями соревнований стала команда "Россия" (красные), которая в финале обыграла сборную "Россия" (белые) со счетом 4:3. Бронзу завоевали белорусские хоккеисты, которые одержали победу над латвийскими спортсменами (1:0).