Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона-2018/19 в КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Игорь Никитин из ЦСКА признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония вручения проходит во вторник в подмосковной Барвихе.

Никитин начал работу в московской команде в 2014 году в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Квартальнова. В мая 2017 года после увольнения Квартальнова Никитин возглавил столичный клуб.

Под руководством 46-летнего специалиста ЦСКА в минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале омский "Авангард" (счет в серии 4-0), также Никитин привел московский клуб к серебряным медалям в сезоне-2017/18, тогда в финале плей-офф КХЛ ЦСКА уступил казанскому "Ак Барсу" (4-1).