Аспиликуэта: футболисты "Челси" каждый сезон начинают с мыслями о победе во всех турнирах

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Испанский защитник английского "Челси" Сезар Аспиликуэта заявил, что игроки клуба каждый сезон думают о победе во всех турнирах, в которых принимают участие. Об этом 29-летний испанец сказал во вторник на пресс-конференции.

"Мы - "Челси", и всякий раз мы начинаем сезон с мыслями о победах во всех турнирах. Завтра нам предстоит финал, битва за трофей, мы начали участие в турнире в сентябре и всегда держали в уме выход в финал. Мы хотели биться за этот кубок, нас ждет ответственный матч и мы полны амбиций. Завтра у нас будет возможность продолжить завоевывать трофеи, мы можем завладеть кубком, который выиграли в 2013 году, я и Давид Луиз тогда были в команде, мы знаем, насколько это важное достижение, надеюсь, завтра все повторится", - сказал футболист.

Аспиликуэта также отметил, что для него является честью быть капитаном "Челси": "Быть капитаном этой команды - особая честь для меня. Я полностью сфокусирован на финале, на том, как его выиграть. Это лондонское дерби, мы неоднократно встречались на внутренней арене. Завтра еврокубковый финал - большой матч для обеих команд, конечно, мы настроены решительно, ведь мы можем добавить еврокубковый трофей в нашу копилку".

Сезар Аспиликуэта является победителем Лиги Европы 2013 года в составе "Челси". Финал Лиги Европы между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало - в 22:00 мск.