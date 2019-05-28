Форвард ЦСКА Капризов получил приз "Бесценный игрок" по итогам сезона КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов получил приз "Бесценный игрок" в рамках проекта, согласно которому болельщики могли разделить "Бесценный трофей" с игроками любимых клубов. Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона лиги, которая проходит в подмосковной Барвихе.

Капризов в минувшем сезоне стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 30 шайб.

Приз "Бесценный болельщик" получила Софья Морозова, являющаяся болельщицей хоккейного клуба ЦСКА.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей", - возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.