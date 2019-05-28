Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" вышли в финал Единой лиги ВТБ

ТАСС, 28 мая. Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский "Зенит" со счетом 69:68 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 19 очков. В составе "Зенита" больше всего очков на свой счет записал сербский форвард Марко Симонович - 15.

В другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют подмосковные "Химки" и казанский УНИКС. Счет в серии до трех побед 2-1 в пользу подмосковного клуба, четвертая встреча пройдет 29 мая на домашнем паркете "Химок".