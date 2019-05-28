Игроки ЦСКА Нестеров и Григоренко вошли в символическую сборную сезона КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий армейцев Михаил Григоренко вошли в символическую сборную Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2018/19. Церемония вручения наград по итогам сезона-2018/19 проходит во вторник в подмосковной Барвихе.

Григоренко с 21 очком (13 голов + 8 передач) стал лучшим бомбардиром плей-офф. Нестеров занял второе место в списке бомбардиров плей-офф среди защитников, набрав 11 очков (2+9), уступив только Коди Франсону из "Авангарда". ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина нынешнего года.

В сборную также вошли вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Даррен Диц ("Барыс"), Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев") и Илья Михеев ("Авангард"). Члены сборной получили по "Золотому шлему".