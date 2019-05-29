Слуцкий: трудно доминировать на поле, когда футболисты устали и потеряли свежесть

ТАСС, 29 мая. Футболисты голландского "Витесса" потеряли силы и свежесть из-за длинного сезона, поэтому не смогли доминировать на поле в ответной встрече плей-офф чемпионата Нидерландов за право выхода в Лигу Европы против "Утрехта". Такое мнение высказал российский тренер команды Леонид Слуцкий, чьи слова приводит FOX Sports.

В понедельник "Витесс" дома потерпел поражение от "Утрехта" со счетом 0:2 и не смог пробиться в Лигу Европы на следующий сезон. В составе гостей забитыми мячами отметились Сирил Дессерс (31-я минута) и Симон Густафсон (77). На 78-й минуте встречи за подножку был удален нападающий "Витесса" Мохаммед Дауда. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

"Это был очень долгий сезон для нас - много травм, усталость. Нам пришлось использовать некоторых игроков, очень мало тренировавшихся после восстановления. Когда у вас недостаточно свежести, трудно доминировать на поле", - подчеркнул Слуцкий.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов "Витесс" расположился на пятой строчке, "Утрехт" стал шестым. Команды, которые в первенстве заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В полуфинале плей-офф "Витесс" в двух матчах переиграл "Гронинген" (1:2, 3:1), а "Утрехт", руководимый бывшим главным тренером сборной России и петербургского "Зенита" Диком Адвокатом, оказался сильней "Хераклеса" (2:0, 3:0).

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле", московском ЦСКА, самарских "Крыльях Советов", "Москве", элистинском "Уралане", волгоградской "Олимпии" и сборной России.