СМИ: президент "Барселоны" Бартомеу заявил, что Вальверде останется тренером клуба

ТАСС, 29 мая. Испанец Эрнесто Вальверде продолжит занимать пост главного тренера футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент каталонской команды Хосеп Мария Бартомеу, чьи слова приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Ранее отмечалось, что руководство клуба не удовлетворяет работа 55-летнего специалиста. Основными кандидатами на пост главного тренера "Барселоны" называли Антонио Конте, Унаи Эмери и Рональда Кумана.

"Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Сейчас речь об Эрнесто Вальверде. Мы ему полностью доверяем", - сказал Бартомеу.

Вальверде возглавляет "Барселону" с лета 2017 года. Контракт специалиста истекает в конце июня 2020 года. За время карьеры в каталонском клубе он дважды победил с командой в чемпионате страны, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.