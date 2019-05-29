Адвокат: завершить тренерскую карьеру в родной стране - прекрасное чувство

ТАСС, 29 мая. Закончить тренировать в родной стране, в Нидерландах - прекрасный итог профессиональной карьеры. Такое мнение высказал наставник голландского "Утрехта" Дик Адвокат, чьи слова передает FOX Sports.

В понедельник "Утрехт" на выезде одержал победу над "Витессом" со счетом 0:2 во второй игре плей-офф чемпионата Нидерландов за право выступить в Лиге Европы на следующий сезон. По сумме двух встреч команда завоевала себе путевку во второй по значимости еврокубковый турнир. Первый матч завершился со счетом 1:1.

"Вся команда действовала сегодня отлично, "Витесс" ничего не смог нам противопоставить. Сопернику практически не удалось создать опасных моментов возле наших ворот. "Витесс" играл только длинными передачами, что является комплиментом для футболистов "Утрехта", - сказал Адвокат.

Контракт 71-летнего голландского специалиста с командой завершится в конце июня. "Это отличный способ закончить, было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь, определенно есть. Сделать такое в родной стране - прекрасное чувство", - добавил наставник.

Адвокат тренировал "Утрехт" с сентября 2018 года. За это время под его руководством команда провела 35 матчей, одержав в них 18 побед, семь раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Российским поклонникам футбола голландец известен по работе в петербургском "Зените" и сборной России.