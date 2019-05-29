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КНДР по-прежнему готова отправить совместную команду с Республикой Корея на ОИ-2020

По словам первого заместителя министра физкультуры и спорта КНДР Вон Гиля, создание объединенной команды совпадает с желанием всего корейского народа
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© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 29 мая. КНДР хочет участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио совместно с Южной Кореей. Об этом заявил первый заместитель министра физкультуры и спорта КНДР Вон Гиль У, сообщает в среду агентство Yonhap.

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"У нас есть желание сделать это вместе, идя рука об руку с Южной Кореей", - сказал чиновник. Он также добавил, что создание объединенной команды совпадает с желанием всего корейского народа и соответствует духу Олимпийских игр.

Ранее Республика Корея и КНДР обсуждали возможность отправки объединенных команд по женскому баскетболу, дзюдо (командное первенство) и гребле на Олимпийские игры 2020 года. В феврале 2018 года делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда двух Корей участвовала в олимпийском турнире, заняв восьмое место.

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