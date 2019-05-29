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Организаторы MLS и чемпионата Мексики создали объединенный футбольный турнир

Команды будут проводить матчи по системе плей-офф до одной победы

ТАСС, 29 мая. Организаторы Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики приняли решение провести объединенный турнир, который будет называться "Кубок лиг". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу MLS.

Согласно формату турнира, команды будут играть матчи по системе плей-офф до одной победы. Финал турнира планируется провести в Лас-Вегасе, остальные встречи "Кубка лиги" - на территории США.

Отмечается, что 21 июля пройдут четвертьфинальные игры: "Чикаго" - "Крус Асуль", "Хьюстон" - "Америка", "Лос-Анджелес" - "Тихуана", "Реал Солт-Лейк" - "Тигрес".

В MLS принимают участие 24 команды, которые разделены на две конференции. В высшем дивизионе чемпионата Мексики задействованы 18 клубов.

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