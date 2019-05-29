Стыковые матчи за право сыграть в Российской-премьер лиге пройдут с применением VAR

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) дал Российскому футбольному союзу (РФС) разрешение на использование системы видеоассистента рефери (VAR) в стыковых матчах между командами Российской премьер-лиги (РПЛ) и первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право сыграть в высшем дивизионе в сезоне-2019/2020. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Первые стыковые матчи состоятся 30 мая, ответные - 2 июня. Самарские "Крылья Советов" сыграют с "Нижним Новгородом", "Уфа" - с томской "Томью".

"Решение принято, все четыре матча пройдут с использованием VAR", - сказал Калошин.

Глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери отметил, что глобальных сложностей при подготовке стадионов в Уфе и Томске, которые были открыты в 1967 и 1929 годах соответственно, не было. "Были только определенные аспекты технического характера. Они заключались в технико-коммуникационных особенностях стадионов", - добавил он.

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR полуфиналов и финала Олимп - Кубка России, а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу. В каждой из четырех полуфинальных встреч технология применялась, в финале турнира судьи не прибегали к ее использованию.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.