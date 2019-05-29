Кремлев создаст фонд для погашения долгов Международной ассоциации бокса

"Необходимо в самые кратчайшие сроки провести самые серьезные реформы в AIBA, - сказал Кремлев, который является членом исполкома организации. - Прежде всего необходимо закрыть все существующие долги организации, хочу обратиться к исполкому и всему боксерскому сообществу: сейчас для нас наступил тот момент, когда решения надо принимать взвешенно и быстро. Хотя нынешнее руководство AIBA по непонятным причинам отказалось от моего предложение закрыть долги Международной ассоциации бокса, оно все равно остается в силе - я готов помочь в кратчайшие сроки рассчитаться с задолженностями, для этого будет создан специальный фонд, в который люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, включая меня, привлекут средства. Все боксерское сообщество увидит, что это будет четко и прозрачно, все шаги по закрытию долгов будут обнародованы".

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.

В мае МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания.