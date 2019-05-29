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Кремлев призвал переизбрать руководство Международной ассоциации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России считает, что переизбрание поможет восстановить статус признания AIBA в МОК
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил за переизбрание руководства Международной ассоциации бокса (AIBA). Слова Кремлева предоставила ТАСС пресс-служба Федерации бокса России.

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По мнению Кремлева, переизбрание руководства поможет AIBA вернуть статус признания Международного олимпийского комитета (МОК).

"Надо переходить от слов к делу, созвать внеочередной конгресс, куда нужно пригласить наблюдателей из МОК, спортивного сообщества, и на котором провести выборы и поменять всю систему полностью - переизбрать все руководство AIBA, - сказал Кремлев, который также является членом исполкома AIBA. - Главное, чтобы управлять боксом пришли не олигархи или коррупционеры, а люди, которые действительно хотят развивать и популяризировать бокс по всему миру".

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При этом генсек Федерации бокса России отметил, что перемены в AIBA необходимо провести в кратчайшие сроки. "Для объективности их (итоги расследования комиссии МОК в отношении AIBA - прим. ТАСС) необходимо изучить всем членам исполкома по каждому пункту и посмотреть, что соответствует действительности и что нужно решить, а что уже является решенным вопросом, - сказал он. - Необходимо наладить взаимодействие со специальной комиссией МОК и вести диалог. Если решение исполкома МОК не будет пересмотрено на сессии МОК в июне и если AIBA лишится признания, это будет означать, что мир олимпийского бокса более чем на год погрузится в хаос, мы не должны этого допустить, а для этого надо проделать большую работу".

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.

В мае МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания.

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