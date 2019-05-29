Мэджик Джонсон отверг обвинения в плохом обращении с сотрудниками клуба НБА "Лейкерс"

ТАСС, 29 мая. Бывший президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон опроверг предъявленные ему обвинения в плохом обращении с сотрудниками команды во время работы на посту. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Телеканал ESPN утверждал, что атмосфера в клубе носила деструктивный характер из-за действий Джонсона и менеджера команды Роба Пелинки. ESPN опубликовал материал, в котором говорится о том, что Джонсон не прислушивался к сотрудникам клуба и вел себя непрофессионально по отношению к ним.

"Ни разу за 35 лет работы в бизнесе я не был в отделе кадров, за два года с "Лейкерс" также не оказался там. Как вы думаете, [владелец] Джинни Басс позволила бы мне издеваться над работниками? Со мной тут же пообщались бы адвокаты клуба, но этого никогда не было, я человек, стремящийся всех объединить и поднять настроение. Я никогда не оскорблял работников и не буду этим заниматься, я не такой", - сказал Джонсон.

В мае Джонсон покинул клуб по истечении контракта. Он занимал эту должность на последние два года.

Джонсон провел всю игровую карьеру в "Лейкерс" (1979-1996). В составе клуба он стал пятикратным чемпионом НБА. В текущем сезоне "Лейкерс" не смогли пробиться в плей-офф, клуб занял 10-е место в Западной конференции. В последний раз клуб попадал в плей-офф в 2013 году.