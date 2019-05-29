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Футбол в России

Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с нападающим Мелкадзе

Новое соглашение с игроком рассчитано на три года

ТАСС, 29 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с 22-летним нападающим Георгием Мелкадзе. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года.

Мелкадзе является воспитанником академии клуба. Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году. Всего он провел за "Спартак" 19 встреч в разных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2018/19 он выступал за "Тосно" (Ленинградская область), в составе которого сыграл в 22 матчах, отдав одну передачу.

За молодежную сборную России Мелкадзе провел 16 встреч и забил восемь голов.

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