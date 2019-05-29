Наталья Антюх: Петербург обладает всей инфраструктурой, чтобы принять ЧМ-2022 по волейболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы в 2022 году принять матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Такое мнение ТАСС высказала председатель городского комитета по физической культуре и спорту, олимпийская чемпионка Наталья Антюх.

Во вторник стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее, на организацию турнира также претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово.

"Вся необходимая инфраструктура в Петербурге, несомненно, есть. Не сомневаюсь, что в городе организация матчей чемпионата будет на высоком уровне", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что при организации мероприятия власти Петербурга будут опираться на опыт, полученный во время приема других соревнований мирового уровня. "У города накоплен богатейший опыт в организации спортивных мероприятий самого высокого международного уровня: чемпионат мира по хоккею в 2016 году, Кубок конфедераций в 2017 году, чемпионат мира по футболу 2018 года", - отметила Антюх.

По ее словам, скорее всего, городу не потребуется строительство новых спортивных объектов. Собеседница ТАСС также отметила, что проведение чемпионата мира еще раз подтверждает статус Петербурга, который стал одним из крупнейших европейских спортивных центров, напомнив, что в 2023 году в городе пройдет чемпионат мира по хоккею.