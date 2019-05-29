ФК "Чертаново" сыграет против сборной России основным составом

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" выставит основной состав на товарищеский матч против сборной России. Об этом ТАСС сообщил директор столичного клуба Николай Ларин.

Игра между сборной России и "Чертаново" состоится 3 июня на базе в Новогорске. Эта встреча пройдет в рамках подготовки национальной команды к играм отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборных Сан-Марино и Кипра. Встречи пройдут на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира, "Мордовия-Арена" и "Нижний Новгород" 8 и 11 июня соответственно.

"Команда будет играть основным составом, практически оптимальным, - сказал Ларин. - У нас есть травмы у вратаря и некоторых полевых игроков. Из тех, кто мог бы выйти в этот день на матч ФНЛ, сыграют все".

Директор клуба отметил, что не обсуждал с тренерским штабом модель игры на матч против сборной России, но предположил, что его команде не стоит играть в открытый футбол.

"Думаю, мы в любом случае будем играть вторым номером, потому что сборная России просто сильнее", - добавил он. Также Ларин подчеркнул, что не вмешивается в тренировочный процесс и сосредоточен на выполнении менеджерских функций.

Сезон-2018/19 стал для команды "Чертаново" первым в ФНЛ. По его итогам москвичи заняли пятое место, набрав 61 очко. Отставание от четвертой строчки, которая позволяет выступить в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20, составило одно очко.