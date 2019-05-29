Вероника Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки встречались второй раз, в первой игре победу одержала Дияс. В следующем круге 22-летняя Кудерметова сыграет против победительницы матча между эстонкой Каей Канепи и китаянкой Чжан Шуай.

В матче первого круга россиянка обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в трех сетах. Кудерметова впервые играет на "Ролан Гаррос" и второй раз на турнире Большого шлема. В январе на Открытом чемпионате Австралии она выбыла после первого круга. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) российская теннисистка занимает 68-е место, Дияс занимает 99-ю позицию.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн. В прошлом году победу в женском одиночном разряде одержала латвийка Елена Остапенко, выбывшая в первом раунде текущего турнира.