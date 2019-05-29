Легкоатлет Литвинов назвал своей задачей на сезон попадание в топ-3 на чемпионате России

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Российский метатель молота Сергей Литвинов считает своей главной задачей на сезон попадание в тройку сильнейших на национальном чемпионате по легкой атлетике. Об этом он рассказал ТАСС.

Бронзовый призер чемпионата Европы - 2013 Литвинов метнул молот на 73,58 метра и занял четвертое место на Кубке России, который во вторник стартовал в Сочи.

"Выступил более-менее нормально, не скажу, что отлично, но и не плохо. Этот сезон у меня чуть-чуть экспериментальный, все по-новому в плане распределения нагрузки - все-таки мне не 20 лет, - сказал 33-летний Литвинов. - Сезон очень длинный, решил все подальше отложить - надо сначала подготовиться к чемпионату России, чтобы там отобраться, а там будет еще два месяца".

"Единственная задача - войти в тройку на чемпионате России, чтобы отобраться, а дальше уже смотреть. Касательно допуска, то в постоянном ожидании находимся, в тот раз в конце июля получил", - добавил он.

Чемпионат России пройдет 24-27 июля в Чебоксарах. Кубок России по легкой атлетике завершится 29 мая.