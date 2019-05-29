Сборная Финляндии опровергла данные о том, что хоккеисты сломали кубок чемпионата мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словакии в воскресенье, не ломали полученный ими кубок первенства. Об этом сообщил ТАСС в среду менеджер команды Мика Кортелайнен, комментируя сообщения российских СМИ.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в ходе празднования победы финны значительно повредили кубок - на фотографиях у него, в частности, отсутствует дно и металлические детали на деревянном основании.

"Это копия кубка, дна у нее не было изначально. И она в таком же состоянии, в котором была, когда мы ее получили. Она немного отличается от оригинала, там нет таких же металлических частей", - сказал он.

Оригинальный кубок сборная Финляндии держала в руках лишь на льду после победы и затем в раздевалке, после чего его вернули организаторам турнира, получив взамен копию.

Сборная Финляндии в воскресенье со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира. Финская сборная в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира (1995, 2011, 2019), также на счету финнов восемь серебряных и три бронзовые медали.