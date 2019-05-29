Шахматные партии впервые сыграют на московской канатной дороге 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученики шахматной школы имени Ботвинника и студенты МГУ 1 июня примут участие в первом в мире состязании по шахматам в кабинах фуникулера на Воробьевых горах. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской канатной дороги.

"В День защиты детей, 1 июня, в 14:00 на Московской канатной дороге состоится первый в мире шахматный турнир (на канатной дороге - прим. ТАСС) с участием сильнейших спортсменов шахматной школы имени М. М. Ботвинника и студенческой сборной по шахматам МГУ имени М. В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Программа мероприятия включает турнир по парным шахматам, где первый ход в первом туре на первой доске сделает заслуженный мастер спорта, депутат Госдумы Светлана Журова, основной турнир в формате игры в блиц и сеанс одновременной игры с участием чемпиона Европы, международного гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

Отмечается, что участники проедут на канатной дороге от Воробьевых гор до Лужников и обратно, путь займет около 15 минут. За это время игрокам необходимо будет успеть сыграть одну молниеносную партию в шахматы - блиц. Всего на раздумье каждому шахматисту будет предоставлено по 5 минут.

Первую столичную канатную дорогу открыл мэр города Сергей Собянин 18 ноября 2018 года. Она соединяет спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы и служит одновременно видом транспорта, туристической достопримечательностью и спортивным объектом.