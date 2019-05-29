Глава УЕФА поблагодарил президента Азербайджана за организацию финала Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию финала Лиги Европы в Баку. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.

В среду Алиев принял делегацию УЕФА во главе с Чеферином. Чеферин отметил, что Баку на отлично подготовился к проведению предстоящего матча.

"Чеферин подчеркнул, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствует себя в азербайджанской столице комфортно", - говорится в сообщении пресс-службы.Алиев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество между УЕФА и Азербайджаном.

Финальная встреча Лиги Европы между английскими командами "Челси" и "Арсенал" пройдет на Олимпийском стадионе в Баку, начало - 22:00 мск.