Украинские баскетболисты покинули студенческий турнир в Москве без объяснения причин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Украинская команда покинула Международный студенческий баскетбольный кубок в Москве без объяснения причин. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации студенческого баскетбола, которая является организатором турнира.

Международный студенческий баскетбольный кубок стартовал в Москве во вторник. Команда Украины должна была сыграть с баскетболистами из Сербии и Боснии и Герцеговины.

"Это внутреннее решение украинской стороны, они были настроены участвовать в турнире, но по каким-то причинам не смогли и отказались от дальнейшего участия. Мы их не исключали, не дисквалифицировали, им были предоставлены все условия, но они извинились и уехали, - сказал руководитель PR-департамента Ассоциации студенческого баскетбола Артем Садовников. - Официального заявления от украинской команды мы не получили, мы пошли им навстречу, хотя у нас появились затруднения, пришлось перестраивать сетку турнира, украинской сборной присуждены технические поражения. Неделю назад команда из Монголии отказалась от участия, но мы успели найти ей замену в виде третьей российской команды, а вот на место сборной Украины не успели".

Украину на турнире в Москве должна была представлять команда "Политехник" из Харькова. "Пока не знаем, в чем причина, нам позвонили и сказали, что нам лучше уехать. Претензий к организаторам турнира нет, так сложилось", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Политехника".

Международный студенческий баскетбольный кубок проходит в Москве во второй раз. Участие в турнире принимают команды Сербии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Хорватии, Словении Австралии, Тайваня, а также три сборные России.