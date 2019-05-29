Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Локомотива" Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом ТАСС сообщили в компании SILA International Lawyers, которая представляет интересы спортсмена.

"Мы подтверждаем, что он завершил карьеру", - сказали там.

Ранее "Локомотив" и 35-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Денисов выступал за "Зенит" (2001-2013), "Анжи" (2013), "Динамо" (2013-2016), "Локомотив" (2016-2019). Является четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2018), трехкратным обладателем Кубка России (2010, 2017, 2019), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

Денисов - лучший футболист чемпионата России сезона-2011/12 по версии Российского футбольного союза. Шесть раз входил в список 33 лучших футболистов страны, член Клуба Игоря Нетто (футболисты с 50 или более матчами за сборную). Денисов сыграл 54 матча за сборную России, является участником чемпионата Европы 2012 года и чемпионата мира 2014 года.