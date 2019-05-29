Путин: фестиваль студенческого спорта вносит вклад в популяризацию здорового образа жизни

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Наш выбор - спорт!", который проходит в Казани. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Сегодня Казань гостеприимно встречает молодых, активных, энергичных людей из разных регионов нашей большой страны и на несколько дней превращается в столицу студенческого спорта. Уверен, что этот замечательный фестиваль будет полезен для каждого из вас, позволит обрести новых товарищей и единомышленников, внесет значимый вклад в популяризацию ценностей здорового образа жизни и молодежного спорта", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что фестиваль позволит участникам погрузиться в атмосферу честной, справедливой борьбы и дружеского общения.

С 29 мая по 2 июня в Казани проходит финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Наш выбор - спорт!". В нем принимают участие более 1,6 тыс. человек со всей страны. Финалисты в течение трех дней будут соревноваться в пяти основных дисциплинах: футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис и шахматы, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте. Также в рамках фестиваля пройдет финальный этап образовательного проекта "АССК.pro", в котором студенты со всей страны на протяжении двух месяцев обучались в режиме онлайн спортивному менеджменту, маркетингу, организации мероприятий и PR у лучших отраслевых специалистов федерального уровня.

АССК России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.