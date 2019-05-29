Волосов покинул пост генерального директора ФК "Ростов"

ТАСС, 29 мая. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Константин Волосов покинул свой пост. Об этом в среду сообщила пресс-служба ростовской команды.

Волосов был генеральным директором клуба с октября 2017 года. Ранее он занимал должность финансового директора ростовского клуба.

"Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК "Ростов". Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба - уверен, впереди. Желаю "Ростову" - коллективу клуба и болельщикам - удачи", - сказал Волосов.

В завершившемся сезоне "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 41 очко.