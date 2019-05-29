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Боксер Тищенко проведет поединок за титул WBO в Екатеринбурге

Соперником россиянина станет ганец Абрахам Табул

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет поединок против ганца Абрахама Табула за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) International в Екатеринбурге во время Всемирного боксерского форума. Об этом ТАСС сообщили в компании RCC, представляющей интересы Тищенко.

"Тищенко проведет свой следующий бой против действующего чемпиона Африки Абрахама Табула. Поединок будет титульным: на кону будет стоять пояс WBO Intercontinental в первом тяжелом весе", - сказал собеседник агентства.

В активе Табула 16 побед (13 нокаутом), одно поражение и одна ничья. На счету Тищенко четыре победы (две нокаутом) и ни одного поражения.

Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 июня.

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