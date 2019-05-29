ФК "Зенит" упразднил пост президента. Александр Медведев займет должность гендиректора

"У нас произведены изменения в корпоративной структуре. Теперь у нас руководитель клуба называется генеральным директором. Мои полномочия остались неизменными", - сказал Медведев, который стал президентом клуба в феврале 2018 года.

"Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть. Неслучайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик. Если вернуться в прежние времена, самой высокой должностью в Советском Союзе был директор, и никаких приставок к ней не было. Даже был фильм "Директор", снятый по биографии директора автомобильного завода Ивана Лихачева", - добавил он.

Также Медведев назвал шаг "Зенита" сигналом для других клубов, не только футбольных.

"Громкие названия, не сопровождающиеся ни спортивными, ни финансовыми успехами, выглядят довольно смешно. Мы сказали об этом руководителям Российской премьер-лиги (РПЛ) во время матча, на котором прошло награждение [золотыми медалями и чемпионским кубком]. Думаю, не нужно ждать каких-то централизованных решений, клубы должны сами подумать о том, какое название адекватно для нашей культурной традиции. Главное, не гнаться за красивыми названиями должностей, привнесенными извне, а профессионально заниматься своей работой".

"Зенит" в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.