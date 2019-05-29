Булыкин: "Витесс" Слуцкого в следующем сезоне поборется за прямую путевку в ЛЕ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Опыт первого сезона в чемпионате Нидерландов по футболу поможет российскому тренеру Леониду Слуцкому в следующем розыгрыше турнира, "Витесс", которым он руководит, может побороться за четвертое место. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий голландских "Ден Хага" и "Аякса" и российской национальной команды Дмитрий Булыкин.
Во вторник "Витесс" на своем поле проиграл "Утрехту" (0:2), который тренирует бывший наставник сборной России Дик Адвокат, в финале плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 24 мая, завершилась вничью со счетом 1:1.
"Мне бы не хотелось говорить, что поражение наших соотечественников (в тренерский штаб Слуцкого входят Алексей и Василий Березуцкие - прим. ТАСС) было заслуженным, - сказал Булыкин. - Сезон получился неоднозначным, но всегда тяжело бороться против "Аякса", ПСВ и "Фейенорда". Думаю, перед командой стояла задача попасть в Лигу Европы, но ей не хватило последнего рывка на домашнем стадионе. Это, безусловно, опыт - как для тренерского штаба, так и для игроков".
"Посмотрим, доверит ли ему руководство клуба дальнейшую работу. Теперь Слуцкий знает достаточно о голландском футболе и, думаю, в следующем сезоне может сыграть достаточно хорошо. За четвертое место (которое дает право напрямую попасть в число участников второго квалификационного раунда ЛЕ) идет борьба, с местным топ-клубами тяжело бороться за первую тройку, а вот за четвертую строчку все постоянно бьются. Думаю, в следующем сезоне [у Слуцкого] будет шанс - он уже знает, что такое голландский чемпионат, как надо играть и какие футболисты нужны", - добавил он.
По мнению бывшего форварда, в сезоне-2018/19 команде российского тренера совсем немного не хватило для успешного завершения двухматчевого противостояния с "Утрехтом". Также он высказался по поводу заявления Адвоката на послематчевой пресс-конференции, где он сказал, что "Витесс" не смог ничего противопоставить его команде, а также отметил, что арнемцы играли только за счет длинных передач. "Не верю в то, что Слуцкий мог играть примитивно, - он любит и умеет играть в хороший, яркий, атакующий футбол", - отметил Булыкин.
Говоря о решении российского тренера отказаться от классической для Нидерландов схемы с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и тремя нападающими, экс-форвард подчеркнул, что голландские болельщики всегда негативно встречают такие перемены. "Если тренер берет на себя риск отказаться от схемы 4-3-3, то сразу попадает под гнев как болельщиков, так и руководства. Если нет результата, могут быть плохие последствия. В Нидерландах своеобразный чемпионат, там всегда сложно, но Слуцкий - грамотный специалист, который уже доказывал, что разбирается в футболе и может добиваться успеха", - добавил Булыкин.