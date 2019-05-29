Булыкин: "Витесс" Слуцкого в следующем сезоне поборется за прямую путевку в ЛЕ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Опыт первого сезона в чемпионате Нидерландов по футболу поможет российскому тренеру Леониду Слуцкому в следующем розыгрыше турнира, "Витесс", которым он руководит, может побороться за четвертое место. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий голландских "Ден Хага" и "Аякса" и российской национальной команды Дмитрий Булыкин.

Во вторник "Витесс" на своем поле проиграл "Утрехту" (0:2), который тренирует бывший наставник сборной России Дик Адвокат, в финале плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 24 мая, завершилась вничью со счетом 1:1.

"Мне бы не хотелось говорить, что поражение наших соотечественников (в тренерский штаб Слуцкого входят Алексей и Василий Березуцкие - прим. ТАСС) было заслуженным, - сказал Булыкин. - Сезон получился неоднозначным, но всегда тяжело бороться против "Аякса", ПСВ и "Фейенорда". Думаю, перед командой стояла задача попасть в Лигу Европы, но ей не хватило последнего рывка на домашнем стадионе. Это, безусловно, опыт - как для тренерского штаба, так и для игроков".