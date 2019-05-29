Федерация гребного спорта России рассчитывает на разблокировку своих счетов в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вопрос с долгами Федерации гребного спорта России (ФГСР) может быть решен в июне, счета организации в этом случае будут разблокированы. Об этом ТАСС в среду сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

Финансовые счета Федерации гребного спорта России решением суда были заблокированы в октябре 2018-го года в связи с задолженностью перед коммерческой организацией, осуществлявшей поставку лодок для национальной команды в прошлом олимпийском цикле. Долг федерации перед поставщиком лодок составлял на тот момент около 9 млн рублей.

"Наш долг немного уменьшен, но пока счета заблокированы. Думаю, что в ближайшем месяце этот вопрос мы закроем", - заявил Свирин.

В начале января глава ФГСР сообщил ТАСС, что он надеется решить вопрос по разблокированию счетов до марта. На тот момент федерация уже выплатила 1 млн рублей и рассчитывала на реструктуризацию оставшейся части долга.