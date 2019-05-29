{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РУСАДА провело семинар для паралимпийской сборной России по футболу

Мероприятие проведено с целью предотвращения применения допинга в спорте

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели образовательный семинар для сборной России по футболу с церебральным параличом. Мероприятие состоялось в среду в учебно-тренировочном центре "Новогорск", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Семинар прошел в рамках "Дня футбола", который организован Всероссийской федерацией футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. На нем также присутствовали юные игроки футбольного клуба "Спартак" с церебральным параличом.

Мероприятие было проведено с целью предотвращения применения допинга в спорте, а также обучения правилам ведения честной игры. Участникам подробно рассказали о каждом из 10 видов нарушений антидопинговых правил.

Встреча направлена на поддержку национальной команды, базирующейся в учебно-тренировочном центре "Новогорск", где сейчас готовится к чемпионату мира в испанской Севилье (2-20 июля).

Теги
Российский футболДопинг
Евро-2020
Голодец: матчи ЧЕ-2020 по футболу станут для России настоящим праздником спорта
Четыре встречи турнира состоятся в Санкт-Петербурге
Читать полностью