РУСАДА провело семинар для паралимпийской сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели образовательный семинар для сборной России по футболу с церебральным параличом. Мероприятие состоялось в среду в учебно-тренировочном центре "Новогорск", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Семинар прошел в рамках "Дня футбола", который организован Всероссийской федерацией футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. На нем также присутствовали юные игроки футбольного клуба "Спартак" с церебральным параличом.

Мероприятие было проведено с целью предотвращения применения допинга в спорте, а также обучения правилам ведения честной игры. Участникам подробно рассказали о каждом из 10 видов нарушений антидопинговых правил.

Встреча направлена на поддержку национальной команды, базирующейся в учебно-тренировочном центре "Новогорск", где сейчас готовится к чемпионату мира в испанской Севилье (2-20 июля).