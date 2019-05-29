Бывший тренер Малигова: карьеру штангиста сгубила популярность

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Карьера обладателя золотой медали чемпионата Европы 2017 года по тяжелой атлетике россиянина Адама Малигова не сложилась из-за популярности спортсмена. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал бывший тренер 26-летнего россиянина Асламбек Эдиев.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает тяжелоатлета, скрывшегося после кражи продуктов в одном из супермаркетов на юге Москвы.

"Мне стыдно слышать о таком, он не должен был заниматься такими вещами, - сказал Эдиев. - Я перед ним чуть ли не на коленях стоял, просил его, чтобы он слушал меня, тренировался, но у меня ничего не получилось. Популярность сгубила его, у него появилось слишком много "я", на это я ему всегда отвечал, что "я" - последняя буква в алфавите. У него появилось много друзей, но много их быть не может, когда в твой дом придет беда, то каждый из них закроет перед тобой дверь, я почти 20 лет в спорте, поэтому знаю, о чем говорю".

Помимо золота чемпионата Европы - 2017, Малигов завоевал серебряные медали на чемпионате Европы 2014 года. Также спортсмен является чемпионом России и мастером спорта международного класса. В 2016 году он был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой"